Orange propose un outil essentiel pour connaître la qualité de votre connexion et donne des conseils pour l’optimiser

Les abonnés Orange peuvent voir en un clin d’œil la qualité de leur connexion et obtenir des conseils avec l’outil “Mon Réseau Local”.

Grâce à “Mon Réseau Local” vous pouvez avoir une vue d’ensemble de votre connexion. Ce qui permet d’identifier facilement votre problème et la qualité de connexion entre la Livebox et les appareils connectés à cette dernière. Une cartographie et des codes couleurs permettent de vous guider.

Le code couleur se décline comme cela :

– Vert pour une connexion optimale,



– Jaune pour les petits soucis, comme un câble Ethernet capricieux ou un souci de signal wifi,

– Gris, votre appareil est déconnecté,

– Et si un voyant rouge s’allume, c’est qu’il y a urgence à régler quelque chose sur votre Livebox ou votre répéteur.

Pour que tout rentre dans l’ordre, des conseils et des astuces vous sont donnés pour chaque appareil pour que tout rentre dans l’ordre.

Mais ce n’est pas tout, “Mon Réseau Local” offre plusieurs fonctionnalités pratiques comme la possibilité de redémarrer votre Livebox ou décodeur TV, de contrôler le débit reçu par la Livebox et effectuer des tests de débits. Il est également possible de mettre en place un contrôle parental pour définir des horaires d’accès aux appareils connectés sur le réseau. Pour plus de lisibilité, il est aussi possible de renommer chaque appareil et de lui attribuer un pictogramme et la pièce ou il est installé. Pour finir et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il est possible d’accéder à des infos comme la puissance du signal wifi sur un équipement, adresse MAC (carte d’identité de vos appareils connectés). Pour les détenteurs de la Livebox Max Fibre, il est possible de vous faire aider des experts ou boostez votre wifi avec un nouveau répéteur grâce au service Wifi Sérénité.

Comment accéder à “Mon Réseau Local”

Il y a trois manières d’accéder à “Mon Réseau Local” : En accès direct depuis tout navigateur web :https://mon-reseau-local.orange.fr . Depuis aide et contact sur www.orange.fr ou depuis l’application Orange et moi > votre Livebox > Vos équipements connectés

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox