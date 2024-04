Des dizaines de milliers de Smart TV LG vulnérables aux attaques de cybercriminels

Au moins 90 000 téléviseurs de la marque LG sont touchés par plusieurs vulnérabilités, certaines critiques.

Les Smart TV ne sont pas exemptes de risques cyber. D’après les spécialistes de Bitdefender, plus de 90 000 téléviseurs LG tournant sous WebOS TV 4 à 7 sont sujettes à des vulnérabilités qui peuvent être exploitées par des pirates. Une fois le système hacké, le criminel pourrait ainsi se rajouter comme utilisateur et installer divers malwares sur l’appareil : voler des infos, ransomwares, ou autre… Et ces virus peuvent être transmis à d’autres appareils connectés au même réseau.

« Si vous possédez un téléviseur LG, assurez-vous que vous utilisez la dernière version de WebOS. Assurez-vous également que votre routeur domestique est protégé, car s’il est compromis, toutes les failles (y compris celles du réseau local) peuvent compromettre la sécurité et la vie privée », explique Bob Botezatu de Bitdefender.

Source : Clubic

