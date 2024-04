Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : le WiFi de la Freebox passe un cap, Bouygues Telecom tente une nouveauté…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … ». Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

07 Avril 2020 : Disney+ débarque en France

Une arrivée pour mettre du baume au coeur aux Français, alors confinés. La plateforme SVOD de Mickey fête en effet ses trois ans d’existence sur le territoire français, après un lancement retardé à la demande de l’État et d’Orange, par crainte de surcharger les réseaux fixes alors que le confinement venait de commencer.

La plateforme était proposée le 07 avril 2020 pour 6.99€/mois mais n’était pas encore distribuée sur les box, à l’exception de celles proposées sur Android TV. Depuis, la formule a évolué et la plateforme s’est rendue disponible sur bien des supports et continue sa croissance en France et dans le monde, pour 8.99€/mois.

10 avril 2008 : La Freebox HD se dote d’un nouveau standard de WiFi

Multiplier par cinq le débit en WiFi dans votre maison, c’est ce qu’annonce Free lorsqu’il révèle un nouveau standard pour sa Freebox HD. En effet, c’est une évolution de sa Freebox HD qui présente ainsi le Wi-Fi 802.11n le 10 avril 2008 et voit ainsi les antennes extérieures de la box disparaître au profit d’antennes intégrées. Free est le premier opérateur de France à intégrer ce nouveau standard à sa box sans surcoût dans les zones dégroupées.

10 avril 2014 : Free propose des bornes permettant de s’abonner rapidement et facilement

Free a révolutionné la distribution de ses forfaits mobile en proposant un nouveau moyen de s’abonner rapidement : des bornes permettant d’avoir des cartes SIM en quelques minutes. Lors du lancement de ces nouveaux terminaux le 10 avril 2014, les bornes étaient déployées dans une partie du réseau de magasins Maison de la presse et Mag Presse, mais on peut désormais en trouver un peu partout dans les grandes villes.

10 avril 2020 : l’Arcep clarifie quels opérateurs sont présents chez vous

Le lancement d’un site bien pratique pour ceux voulant connaître au mieux l’état de leur réseau télécom. La plateforme “Ma connexion internet” a en effet été lancée en bêta le 10 avril 2020 et permet de rechercher concrètement les informations concernant la disponibilité du réseau : 4G fixe, fibre ou xDSL chez vous, ainsi que celle des différents opérateurs.

11 avril 2016 : La Bbox miami passe sous Android TV

Après le lancement de la Freebox mini 4K en 2015, tournant sous Android TV, Bouygues Télécom avait annoncé l’arrivée d’Android TV sur sa Bbox miami, qui a l’époque tournait encore sous Google TV, son ancêtre très peu optimisé pour une utilisation sur un téléviseur. Il aura fallu attendre une année pour que cette box soit finalement proposée le 11 avril 2016 avec Android TV directement à ses nouveaux abonnés. L’arrivée de ce nouveau système d’exploitation allait de paire avec un bouquet TV enrichi, la recherche vocale, l’arrivée de Google Cast etc… Et une hausse de prix de 4€ à l’époque (1€ de plus sur le forfait, et trois euros de location de matériel).

12 avril 1992 : la fin de la Cinq sur les écrans français

6 ans après son lancement en février 1986,” la Cinq” disparaît des téléviseurs français le 12 avril 1992 à la suite d’une liquidation judiciaire prononcée le 3 avril de la même année. La chaîne sera remplacée en soirée par Arte en septembre et la journée par “La Cinquième” en décembre 1994. Les moins jeunes se rappelleront peut-être des émissions comme “Youpi ! L’école est finie” ou “5 sur 5” diffusées sur la chaîne.

L’INA a ainsi conservé les deux dernières minutes de la chaîne.

14 avril 2014 : la Freebox intègre une nouvelle norme WiFi et un VPN

Une meilleure connectivité et une solution pour protéger ses données, c’est entre autre ce que proposait une mise à jour majeure des server Freebox déployée le 14 avril 2014. Dans cette version estampillée 2.1.0, l’opérateur annonçait en effet le support de la norme WiFi 802.11ac, soit le WiFi 5 pour les box compatibles, permettant donc d’accéder à des débits bien supérieurs. La mise à jour intégrait également par exemple le choix automatique du canal, le scan des réseaux environnants ainsi que la désactivation du WiFi par plage horaires.

Mais ce n’était pas tout, la Freebox se dotait également d’un serveur VPN, permettant de protéger vos données et d’anonymiser vos actions sur le web en changeant d’adresse IP.La fonctionnalité existe toujours aujourd’hui.

