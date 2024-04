Cyberscore : les sites et plateformes obligés d’afficher leur niveau de sécurité

La version informatique du Nutri-score. Avec le cyberscore, il sera possible d’évaluer le niveau de sécurité d’un site que vous vous apprêtez à visiter.

Proposé par le député Laurent Lafon en 2020, le cyberscore veut vous protéger des sites malveillants. En effet, ce barème permet d’évaluer la dangerosité d’un site ou d’une plateforme. Avec des notes allant de A à E, A pour vous indiquer que le site est totalement sécurisé et E pour vous indiquer un danger et ne pas utiliser ce site.

La “loi Lafon” devra obligatoirement s’appliquer à tous les sites de plus de 25 millions de visiteurs cette année et 15 millions dès 2025. “Il paraît essentiel que les consommateurs puissent savoir où leurs données sont hébergées lorsqu’ils se connectent à une plateforme”, avait déclaré le député Christophe Naegelen à l’AFP. Sont concernés par cette loi, les éditeurs de services comme les plateformes de cloud, les logiciels de visioconférences, les messageries instantanées ainsi que les réseaux sociaux soumis au RGPD. Il est possible que les comparateurs de prix soient également inclus dans la loi. Les plateformes notées avec un mauvais score pourront potentiellement écoper d’une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 euros pour une personne physique et jusqu’à 375 000 euros pour les personnes morales.

Censée être entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2023, aucun texte d’application n’a été publié pour cette loi. Un décret d’application doit définir les seuils d’activité désignant les opérateurs concernés. Un arrêté doit par ailleurs fixer les critères d’audits définitifs.

Source : Orange

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox