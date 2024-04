France TV annonce une nouvelle chaîne innovante pour les JO 2024, disponible sur toutes les box

Le diffuseur officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 entend utiliser une solution innovante basée sur le cloud et la 5G/Starlink pour proposer une nouvelle chaîne sur l’appli france.tv, disponible sur les box et bien d’autres supports.

Un dispositif inédit pour pouvoir suivre en direct l’avancée de la flamme olympique sur le territoire français. Dès le 8 mai, une chaîne dédiée sera lancée sur france.tv nommée “Paris 2024”, avec au programme 10 heures de direct chaque jour pour suivre le parcours de 1625 km à travers l’Hexagone.

Cette chaîne sera disponible sur TV connectées, sur les plateformes numériques accueillant france.tv mais aussi sur les box des opérateurs, via l’application france.tv. Mais outre le concept assez original, son mode de diffusion l’est encore plus.

La flamme sera en effet suivie grâce à des solutions alimentées par la technologie cloud, la 5G, mais aussi grâce à Starlink. Pour suivre les porteurs de la flamme, des drones seront bien sûr utilisés.

« Cette innovation donne aux équipes éditoriales la capacité de produire plus de contenu avec plus d’adaptabilité et de réactivité, tout en contrôlant les coûts et en maintenant les normes de qualité chères à France Télévisions » explique Frédéric Brochard, Directeur des Technologies et des systèmes d’information de France Télévisions

L’approche innovante s’applique à tous les aspects de la production de l’événement : la gestion des flux en direct, la réalisation multi-caméras, la gestion des habillages graphiques, les commentaires, le mixage audio, l’intercommunication entre les équipes, et la diffusion. Une prouesse rendue possible grâce à un partenariat avec TVU Networks.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox