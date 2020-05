Iliad : un individu agresse un employé d’une boutique de l’opérateur en Italie et lui crache au visage

L’une des premières boutiques d’Iliad Italia s’apprêtant à reprendre son activité, a été le théâtre d’une attaque samedi matin. L’agresseur a été arrêté.

Peur et effroi dans une boutique d’Iliad à Turin. Fermé depuis de nombreuses semaines, le magasin de l’opérateur mobile se prépare à ouvrir à nouveau ses portes. Selon la presse locale, alors qu’il arrangeait la fenêtre extérieure du magasin en vue d’une réouverture, un employé de 35 ans a été victime d’une agression samedi matin aux alentours de 10h. Un homme ivre l’a subitement attrapé par derrière avant de lui cracher au visage. L’employé a tenté de se réfugier à l’intérieur du magasin, mais l’individu a réussi à entrer en lui donnant des coups de pied et en frappant la porte d’entrée à coups de poing. Dans la foulée, l’agresseur s’est emparé de smartphones exposés et les a jetés par terre.

Seul dans le magasin, l’employé a réussi à pousser l’homme à l’extérieur avant de demander de l’aide. Les Carabinieri, l’équivalent de la gendarmerie nationale sont alors intervenus. Un homme de 42 ans a été arrêté le lendemain, plusieurs charges sont retenues contre lui comme violences, coups et blessures. L’employé d’Iliad Italia a été transporté à l’hôpital, un arrêt de travail de 14 jours lui a été délivré.

Source : Universo Free