Free Mobile pourrait bientôt gagner à nouveau des abonnés au forfait 2€ après une perte massive depuis 5 ans

Depuis 2018, Free Mobile a perdu plus de 2 millions d’abonnés à son forfait 2€. Aujourd’hui la baisse s’estompe nettement au point d’envisager un retour à des recrutements positifs au cours des prochains trimestres.

En 2023, Free Mobile a continué de mettre l’accent sur l’amélioration du mix d’abonnés en faveur du Forfait Free 4G/5G illimité. Cette stratégie passe depuis 2018 par le rendement de son offre intermédiaire Série Free avec migration automatique vers son offre à 19,99€ au bout de 12 mois. En parallèle, “nous avons continué nos campagnes de migration proactive des abonnés 2 euros sur le forfait Free 5G”, fait savoir Free dans son nouveau rapport financier 2023.

Considéré depuis l’été 2018 comme son talon d’Achille à la suite d’une perte soudaine et massive d’abonnés, le forfait 2€ n’impacte aujourd’hui plus autant les recrutements de l’opérateur qu’auparavant. En l’espace de 5 ans, Free Mobile a toutefois perdu plus de 2 millions d’abonnés à son petit forfait. Mais en 2023, la baisse s’estompe nettement avec la perte de 129 000 abonnés contre 325 000 en 2022. Lors du 4 e trimestre, l’ex-trublion a seulement perdu 13 000 abonnés sur son offre, la baisse s’estompe donc de plus en plus au fil du temps, et l’hémorragie est en passe de s’arrêter. Il est aujourd’hui tout à fait possible que l’opérateur retrouve enfin des recrutements positifs au cours des prochains trimestres.

Aujourd’hui, Free Mobile compte encore 3,9 millions d’abonnés à son forfait 2€, lequel a finalement été enrichi il y a un an via le lancement d’une option payante incluant les appels illimités et plus de data (de 1 Go à 5 Go selon les périodes) pour 2,99€/mois supplémentaires. Ce booster permet à première vue à l’opérateur de baisse son taux de résiliation puisqu’il s’aligne sur les offres de la concurrence. Sa politique de migration vers son forfait premium semble également fonctionner, l’opérateur lance des opérations depuis plusieurs années visant à faire migrer ses abonnés au forfait 2€ via un pallier tarifaire, à savoir 9,99 euros/mois pendant un an, avant de basculer vers le prix historique à 19,99€/mois.

Fin 2023, Free Mobile a franchi le cap des 15 millions d’abonnés. Depuis 2 ans, il est le meilleur recruteur sur le mobile. En 2023, l’opérateur a séduit 787 000 nouveaux abonnés nets, soit 3 fois plus que chacun de ses deux poursuivants, Bouygues Telecom et Orange.

