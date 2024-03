La police interpelle trois hackers impliqués dans le piratage de France Travail

Suite au piratage de France Travail la semaine dernière, la police a interpellé trois pirates impliqués dans la cyberattaque.

Les données de 43 millions de Français ont été dérobées par les hackers grâce à l’accès à des comptes appartenant à des conseillers Cap Emploi. Après l’annonce de la cyberattaque par France Travail, la police a interpellé ce 17 mars trois individus âgés de 21, 22 et 23 ans et originaires de l’Yonne et de l’Ardèche, indique le parquet de Paris. Suite à cette interpellation, les individus ont été placés en détention et mis en examen pour accès frauduleux à un système de traitement automatisé des données, extraction d’informations, blanchiment d’argent et escroquerie en bande organisée. La procureure de la République de Paris, Laure Beccuau, avait précisé que les perquisitions menées à leur domicile et sur leur matériel informatique avaient confirmé le recours de certains d’entre eux à la technique de l’hameçonnage (“phishing” en anglais) à des fins d’escroquerie.

L’enquête est toujours en cours et les enquêteurs sont à la recherche « d’éventuels autres acteurs » impliqués dans le piratage de France Travail et le rôle tenu par chacun des hackers. Cependant, le parquet n’a pas révélé comment il est possible qu’autant de données aient pu être exfiltrées par de simples comptes de conseillers sans déclencher la moindre alerte.

Source : TF1

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox