Nouveau webmail Free : comment multiplier par 10 gratuitement la capacité de stockage pour les abonnés

Le Webmail de Free permet l’envoi, la réception et la gestion des emails directement depuis votre navigateur via notamment Roundcube. Il est même possible disposer de 10 Go de stockage au lieu de 1 Go, gratuitement.

Lancé fin septembre 2023, le nouveau Webmail de Free basé sur Roundcube donne accès à une plus grande capacité de stockage, une interface personnalisable, un design plus moderne et diverses nouvelles fonctionnalités.

Les abonnés Freebox utilisant une adresse mail free.fr ayant migré vers ce Webmail nouvelle génération profitent notamment d’une capacité de stockage étendue à 1 Go, par rapport aux 250 Mo actuels, mais ils ont également la possibilité de l’augmenter jusqu’à 10 Go sur demande.

Pour en profiter de manière gratuite et ainsi gérez un grand nombre de courriels et de pièces jointes volumineuses, free indique aujourd’hui sur son portail la démarche à suivre :

Rendez-vous sur la page Espace abonné Freebox

Connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe WEBMAIL.

Rendez-vous dans la rubrique “Gestion de vos comptes mails”.

Cliquez sur l’option “Augmenter le quota de mon compte à 10Go”.

Le webmail Free est accessible via deux plateformes distinctes : Roundcube mais aussi Zimbra. cette dernière est “une suite de logiciels de collaboration offrant des outils tels qu’un agenda partagé et un calendrier”, indique Free qui précise qu’il est là également possible depuis l’Espace abonné d’augmenter à 10 Go la capacité de stockage. Roundcube, quant à lui, offre une interface personnalisable, moderne et adaptée aux appareils mobiles pour une expérience utilisateur optimale. Parmi les fonctionnalités intégrées, on retrouve le tri automatique des mails, des outils de recherche avancés, le support de multiples langues ou encore la fonction “glisser-déposer”.

Les deux plateformes “sont en open-source et gratuites pour les abonnés Freebox et Free Mobile. Elles sont compatibles avec tous les systèmes d’exploitation : Windows, Linux, iOS et Android”, explique Free. Pour accéder à votre compte mail, il faudra utiliser votre adresse email Free (avec le @free.fr) et le mot de passe associé. Il est possible de passer par un logiciel de messagerie électronique électronique comme Mozilla Thunderbird ou Microsoft Outlook par exemple.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox