Canal+ offre du cinéma à tous sur myCanal pendant une semaine

À l’occasion de la Fête du court métrage qui se déroule du 20 au 26 mars, Canal+ propose une sélection accessible gratuitement à tous sur myCanal.

Tous les ans, la Fête du court métrage permet aux cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés de découvrir le court métrage. Si traditionnellement, il est possible de découvrir ces œuvres grâce à plus de 17 000 séances dans des cinémas, médiathèques, lieux culturels partout en France et à l’international. Cette année, cet événement se déroule également en ligne et plusieurs plateformes s’associent à cette fête pour proposer des contenus gratuitement comme UniversCiné, France.tv, Arte.TV, TV5Mondeplus, Benshi ou encore LaCinetek.

Canal+ en tant que partenaire propose une dizaine de courts métrages pour tous même ceux qui n’ont pas de compte, directement sur myCanal via ce lien. Le magazine bimensuel + de courts diffusé sur Canal+ Cinéma est également accessible. Voici les courts métrages que vous pourrez regarder :

3 punks : Junior, Nas et Marvin habitent le quartier pittoresque de l’Estaque à Marseille. Ils ont pris le virage de l’adolescence à toute allure et sans compromis.

Entre deux sœurs : Entre deux sœurs, il y a de la complicité et des rires. Entre deux sœurs, il y a l'amour comme moteur. Entre ces deux sœurs-là, il y a un petit quelque chose en plus et c'est très bien comme ça.

Boléro : Prix Canal+ Semaine de la Critique 2023 Fran est de passage dans sa ville natale pour se reposer et rendre visite à sa mère. Suivant le rythme saccadé du Boléro, ce parcours sur les chemins du souvenir et du désir va le mener, ainsi que tout le village, à une apothéose joyeusement chaotique.

Fairplay : Prix du Jury Clermont-Ferrand 2023 Un adolescent en quête de reconnaissance, un ouvrier prêt à tout pour décrocher le jackpot, un cadre supérieur en fin de carrière qui veut (se) prouver qu'il tient encore la route… Trois personnages en perte de vitesse sur l'autoroute de la compétition…

A trois : Julien rend visite à sa fille, Cléa, 6 ans, qu'il n'a pas vue depuis un moment. Alors que la petite recherche son attention, Julien met tout en œuvre pour pouvoir revenir auprès de Lucie, la mère de Cléa, cette fois pour rester et reprendre une vie à trois…

T'as vendu mes rollers ? : Trahison ! La mère de Lou a vendu ses rollers. La brocante grouille de monde, mais il est décidé à les retrouver.

Queen Size : Prix Canal+Festival Clermont-Ferrand 2024 Ce matin, Marina a rendez-vous avec Charlie pour lui vendre un matelas. Ce soir, elle annulera son avion pour la Réunion. Mais ça, elles ne le savent pas encore.

Mon p'tit papa : La main dans le sac ! Quand son petit copain la surprend en plein rencard avec un homme de 50 ans, Mira ne voit qu'une seule solution, le faire passer pour son père.

La charge mentale : Au village, on dit que Denis et Céline ont un petit problème de couple. Touché dans sa virilité, Denis décide alors de s'inscrire à une course de porter d'épouse dans l'espoir de regagner estime et respect.

Un genre de testament : Deux femmes portent le même nom et le même prénom. C'est un hasard, elles n'ont aucun lien de parenté et ne se sont jamais rencontrées. L'une, jeune et jolie, poste régulièrement des photos d'elle sur les réseaux sociaux. L'autre, plus âgée, vient de mourir d'un cancer. Elle dessinait, c'était une professionnelle de l'animation.

Pour accéder à ces courts métrages, il faut se rendre dans la section “Chaînes et Apps” puis dans l’encart “Canal+ Courts & Créations” puis sur le bandeau dédié à la Fête du court métrage.

