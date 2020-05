Apple : la WWDC 2020 aura lieu de 22 juin sous la forme d’un événement virtuel

Apple prévoit un événement virtuel pour sa prochaine WWDC qui se déroulera le 22 juin 2020.

En cette période de crise sanitaire mondiale, de nombreuses entreprises et événement high-tech ont été annulés, afin de réduire la propagation du Covid-19. Malgré cela, Apple n’a pas annulé sa prochaine conférence dédiée aux développeurs.

En effet, la Pomme avait déjà annoncé qu’elle aurait lieu sous la forme d’un événement virtuel. La firme de Cupertino a publié mardi 5 mai, un communiqué officiel dans lequel elle annonce que la WWDC 2020 aura lieu le 22 juin, et ce, jusqu’à la fin de la semaine.

Ainsi, les développeurs du monde entier pourront assister à cette conférence. D’ordinaire, les conférence WWDC d’Apple sont réservées à quelques 5 000 participants, mais pour cette année, il n’y aura pas de limite de place, ni même de frais de participation à payer. Les développeurs pourront y assister en téléchargeant l’application WWDC ou en se rendant sur le site web officiel de la conférence.

Phil Schiller, le vice-président marketing d’Apple, a annoncé dans le communiqué : « Nous attendons le mois de juin avec impatience pour réunir notre communauté internationale de développeurs et leur présenter de nouveaux outils qui les aideront à mettre au point des apps et des services encore plus aboutis. Nous partagerons davantage d’informations sur la WWDC 2020 lorsque nous serons proches de l’événement. »

Pour rappel, Apple présente les nouvelles versions de ses systèmes d’exploitation durant les conférences WWDC. Ainsi, on peut s’attendre à ce qu’Apple dévoile iOS 14, macOS 10.6, watchOS 7 ainsi que tvOS 14. La société pourrait également annoncer la transition des Mac vers les puces ARM. Enfin, la firme présente parfois lors de cette conférence des nouveautés matérielles de ce fait, il pourrait y avoir quelques surprises.

A noter aussi que l’IFA de Berlin 2020 n’a pas annulé sa conférence mais a également annoncé un « nouveau concept innovant » pour son prochain salon qui se devrait démarrer en septembre.