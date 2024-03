Fibre : Orange, Free, SFR et Bouygues n’avancent pas dans les grandes villes, le déploiement a ralenti de 40% en 2023

L’Arcep a publié le 14 mars les résultats de son suivi du marché des services fixes à haut et très haut débit à fin décembre 2023. Bilan, le ralentissement du rythme des déploiements de la fibre se confirme une nouvelle fois, en particulier dans les zones denses du territoire. La progression du nombre d’abonnements ralentit elle aussi.

A l’heure où la filière entame la dernière ligne droit du déploiement de la fibre en France avec l’objectif d’une couverture totale en 2025, le régulateur s’inquiète d’un ralentissement général. “Au cours du dernier trimestre de 2023, 1 million de locaux supplémentaires ont été rendus raccordables au FttH, soit 25 % de moins que le dernier trimestre de 2022. Au global, le rythme des déploiements FttH a aussi baissé de 25 % entre 2022 et 2023”.

Parmi les 44,1 millions de locaux recensés par les opérateurs sur le territoire national, 38 millions sont raccordables à la fibre optique, il en reste 6 millions à raccorder. Si la couverture en fibre optique a progressé de 2 points ce trimestre et atteint 86 %, le déploiement doit reprendre de plus belle en particulier dans la zone AMII déployée par Orange et SFR. L’opérateur historique vient d’ailleurs d’officialiser un accord avec l’Etat pour accélérer le rythme dans les villes moyennes, avec un nouvel engagement sur 1,2 millions de locaux. Car le temps presse et les retards s’accumulent : “la chute du rythme de déploiement dans les zones moins denses d’initiative privée constatée en 2022 se confirme en 2023 avec seulement 600 000 locaux rendus raccordables, soit une baisse de près de 40 % par rapport à 2022”.

Dans le même temps, le rythme de déploiement dans les zones très denses, à savoir 106 communes regroupant 5,5 millions de logements ,continue de ralentir cette année avec moins de 200 000 locaux rendus raccordables, “soit une baisse de plus de 40 % par rapport à l’année dernière”, pointe du doigt le gendarme des télécoms. Orange s’est engagé auprès de l’état à raccorder 300 000 logements dans les grandes agglomérations d’ici 2025.

Enfin, 2,4 millions de locaux ont été rendus raccordables dans les zones moins denses par les Réseaux d’Initiative Publique, soit une baisse de plus de 20 % par rapport à 2022.

21,4 millions d’abonnés fibre en France

Selon l’Arcep, la croissance du nombre d’abonnements en fibre optique ralentit mais reste soutenue avec 835 000 forfaits écoulés au quatrième trimestre 2023, contre 965 000 l’année précédente durant la même période. Au total, la France compte à présent 21,4 millions d’abonnés à la fibre, ce qui représente 66 % des abonnements internet à haut et très haut débit.

Le recul du nombre d’abonnements ADSL se poursuit par conséquent mais il a ralenti fin 2023 ( – 565 000 contre – 770 000 au quatrième trimestre 2022). Pas moins de 8,1 millions de foyers bénéficiaient encore d’une offre haut débit à la fin du quatrième trimestre.

