Free invite ses abonnés Freebox Ultra à activer Canal+ La Chaîne en Live (incluse) pour ne pas louper le film de l’année

“Préparez-vous à profiter d’un moment exceptionnel avec Oppenheimer, en direct sur Canal+ La Chaîne en Live, le 22 mars. Grâce à l’offre Freebox Ultra, profitez de cette chaîne premium pour regarder du cinéma ultra-récent, des séries, du sport en live”, annonce Free sur son portail.

Incluse sans replay dans la nouvelle offre haut de gamme de Free lancée fin janvier 2024 laquelle fait un carton selon l’opérateur, la chaîne cryptée va diffuser pour la première fois en France, chronologie de médias oblige, le film de l’année : Oppenheimer. Le rendez-vous est pris, il s’agit de ce vendredi 22 mars à 21h.

Un casting XXL, pas moins de 7 Oscars fraîchement remportés dont celui du meilleur film, meilleur acteur (Cillian Murphy) et réalisateur (Christopher Nolan), ce long métrage propulse en 1942 où pour contrer l’Allemagne nazie, les États-Unis initient dans le plus grand secret le projet Manhattan, mené par le brillant physicien J. Robert Oppenheimer. Son objectif : mettre au point la première bombe atomique de l’Histoire.

Abonnés Freebox Ultra, comment en profiter ?

Étape 1

Rendez-vous sur la chaine 4 depuis votre Player TV Freebox

Étape 2

Appuyez sur OK avec votre télécommande pour ouvrir l’espace CANAL+

Étape 3

Souscrivez l’offre Canal+ La Chaîne en Live incluse pour profiter des contenus.

Pour connaître plus précisément le chemin à suivre, notre tutoriel dédié pourra vous aider. Au-delà du film Oppenheimer, la chaîne Canal+ en live propose du port (Premier League de foot et TOP 14 de rugby, 100% des Grands Prix de Formule 1 et de MotoGP), du cinéma ultra-récent et donc des films seulement 6 mois après leur sortie en salle; les dernières séries de la Création Originale CANAL+ et de nombreux documentaires.

