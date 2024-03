Le saviez-vous : les abonnés à une offre Freebox ou au forfait Free Mobile à 19,99€/mois peuvent profiter de leurs chaînes TV et replays partout dans l’UE

Regarder Freebox TV, des chaînes Canal+, et des replays c’est possible et gratuit pour les abonnés Freebox en déplacement dans les pays membres de l’Union européenne. Il suffit d’utiliser l’application OQEE ou myCanal.

Si vous aimez voyager mais que parfois l’envie de regarder vos chaînes favorites prend le dessus, il y a deux options pour les clients Freebox. La première est OQEE, l’application officielle de Free permet d’accéder aux chaînes de Freebox TV et aux replays en mobilité. Et pour ceux qui se posent la question, la plateforme est disponible dans l’UE avec tous les réseaux opérateurs. Les abonnés Free Mobile au forfait à 19,99€/mois ont également accès à OQEE, l’app est incluse dans leur forfait depuis le 9 janvier dernier.

“Vous pouvez accéder à votre compte OQEE by Free sur Apple TV, boîtier/TV et Samsung TV et version Web dans les pays membres de l’Union Européenne et connecté via n’importe quel fournisseur internet”, indique Free. Idem pour ceux qui utilisent OQEE sur mobile et tablette que ce soit en WIFI ou données mobiles. “Nous basons sur l’IP pour déterminer le pays à partir duquel vous vous connectez à OQEE by Free. Si vous êtes en Italie, par exemple, et que l’IP de votre mobile est déclarée comme IP française, cela fonctionnera”, précise l’opérateur. Attention, n’emportez pas votre player Pop avec vous, celui-ci fonctionne uniquement sur une connexion Freebox.

Une autre solution concerne les abonnés Freebox avec TV by Canal (ou une autre offre Canal+), lesquels peuvent également utiliser myCanal pour profiter des chaînes incluses dans leur offre sur leur smartphone, tablette ou ordinateur dans l’UE. Pour ceux qui utilisent Molotov, c’est possible aussi.

Depuis le 1er avril 2018 et l’entrée en application du règlement européen sur la portabilité transfrontalière des contenus numériques, les abonnés à un service payant (myCanal, MyTF1, Molotov, Netflix, etc. mais également les services de streaming musicaux, ou encore les jeux vidéo) peuvent y avoir accès lorsqu’ils se trouvent temporairement dans un autre pays de l’UE.

