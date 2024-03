Lancement d’un tout nouvel univers Canal+ sur les Bbox de Bouygues Telecom, voici les nouveautés

Depuis le 7 mars, l’Univers Canal+ a fortement évolué sur plusieurs box de Bouygues Telecom.

Les utilisateurs de Canal+ sur les Bbox 4K, Bbox HDR et Bbox Miami ont le droit à une flopée d’évolutions. En effet, comme Canal l’a annoncé sur son site d’assistance, les abonnés concernés peuvent profiter d’une expérience personnalisée.

Tout d’abord, ceux qui ot un débit suffisant, peuvent bénéficier de la 4K UHD sur les contenus en replay de univers Canal. De nouvelles fonctionnalités comme le contrôle du direct ou même le start over permettent de revenir jusqu’à huit heures en arrière, le mode expert a été ajouté.

Vos programmes à portée de main

Désormais, lorsque vous arriverez sur l’univers Canal+, il vous sera possible d’accéder en un clin d’œil à vos programmes avec les rubriques disponibles en haut de l’écran.

Accueil : Vos contenus favoris s’afficheront ici ainsi que d’autres contenus disponibles, classés par thématique (Cinéma, Séries, sport, Jeunesse, documentaires…)

En Direct : Vous pourrez accéder à l’ensemble des chaînes de votre abonnement. Ces dernières sont également triées par thématique pour accéder facilement aux contenus qui vous intéressent. Il est également possible de mettre vos chaînes préférées dans vos favoris et y accéder en un seul clic. Il est aussi possible d’utiliser la fonctionnalité “Multi Live” pour regarder jusqu’à quatre contenus en simultanés. À noter que cette dernière est uniquement disponible sur les Bbox Miami et Bbox 4K.

Ce soir : Cette section vous permet d’avoir une vue d’ensemble sur les programmes à regarder sur la soirée. Des filtres sont proposés pour affiner votre recherche. Une rubrique sélection vous montre les choix suggérés par Canal+. Cette fonctionnalité sera disponible à partir du 21 mars.

Chaînes et Apps : « Chaînes & Apps » compile tous vos services et chaînes disponibles. Et permet aussi d’accéder à l’une des chaînes partenaires comme APPLE TV +, PARAMOUNT +.

Mes vidéos : Retrouvez votre Playlist, avec les contenus que vous avez vous-mêmes sélectionnés, vos contenus « Vus récemment » ainsi que vos locations et vos achats sur CANAL VOD.

La fonction recherche vous permet de trouver facilement un programme en saisissant le titre d’un film, d’une série ou le nom d’une personnalité. Il est aussi possible d’utiliser la commande vocale.

Pour finir, concernant la section Adulte, il faudra désormais un seul code parent, celui de myCANAL. Si vous n’avez pas créé de code parent, vous pouvez vous rendre sur https://mycontrol.canalplus.com ou en scannant le QR code affiché à l’écran où vous pouvez aussi appeler notre service client (08.92.39.39.10). Si vous en avez déjà un, il suffira de taper le code à quatre chiffres. Dans le cas où vous l’auriez oublié, vous pouvez toujours le réinitialiser en cliquant sur « code parent oublié » sur votre écran. Une fois votre code changé, cette réinitialisation s’applique sur l’ensemble de vos appareils.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox