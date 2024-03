BFMTV devrait lancer la nouvelle chaîne BFM2 en juin

Une nouvelle chaîne d’info qui viendra compléter BFMTV.

Ca se précise pour la nouvelle chaîne BFM2 que souhaite lancer BFMTV puisque Raphaël Porte, le patron de la régie d’Altice Media a annoncé dans The Media Leader qu’elle devrait voir le jour en juin prochain. Toutefois, même si ce projet est a été annoncé en septembre dernier par Marc-Olivier Fogiel, il dépendra de la décision du nouvel acquéreur CMA-CGM qui vient de racheter Altice Media la maison mère de BFMTV

Cette nouvelle chaîne “ permettra de réaliser un multiplex […] donc en fonction des événements, nous allons pouvoir gérer deux flux et évènements à la fois” a indiqué Raphaël Porte, précisant que “ce sera comme une chaîne de télévision avec sa priorité au direct et ses écrans publicitaires, comme on a pu le faire sur les régions avec nos 10 chaînes en régions de BFM Business. Elles ont un format qui permet d’accueillir de l’information, de la publicité et du parrainage. Ce sera comme les autres chaînes avec une grammaire et une écriture qui seront différentes car elle sera digitale”

Concernant la diffusion, BFM2 ne sera pas disponible sur la TNT mais sur les Smart TV et tous les autres écosystèmes comme les box par exemple.

