Comparatif des cartes de réseaux mobiles : Free Mobile déploie différemment d’Orange, SFR et Bouygues, mais ce devrait être un atout pour la 5G

Si Free est toujours dernier en termes de nombre de sites 4G, durant ces dernier mois l’opérateur a fortement accéléré le mouvement, en particulier sur les fréquences 700MHz, qui seront précieuses pour l’avenir. Reporté sur une carte, ces données apportent un meilleur éclairage.

Free continue à bon rythme de déployé de nouveaux sites 4G, comme l’a encore montré le bilan de l’ANFR pour le mois d’avril. L’opérateur ne faiblit pas non plus sur le déploiement d’antennes 700MHz. Le déploiement des fréquences 700MHz permet de disposer de la 4G+ mais également d’étendre la couverture 4G car ce sont des fréquences plus basses que les 2,6GHz que déployait Free au lancement de la 4G.

Mais surtout, comme vous l’annonçait Univers Freebox samedi dernier, si les opérateurs seront autorisés à déployer la 5G sur la bande 3,5GHz dans un premier temps, d’autres fréquences comme la 700 MHz feront l’objet d’une harmonisation similaire, puisqu’il s’agit pour l’Europe des fréquences qui devraient permettre l’exploitation de la 5G. Et Free s’y prépare puisqu’il installe la toute nouvelle gamme de station de base connue sous le nom d’AirScale, qui permet à la fois de capitaliser sur la nouvelle génération des réseaux 5G et de supporter la 4G/LTE sur une même infrastructure radio.

Une stratégie de déploiement différente chez Free d’un coté et Orange, SFR, Bouygues Télécom de l’autre

Pour se rendre compte de ce déploiement rapide, @arnaudr a compilé les cartes de couverture des différentes fréquences chez Bouygues Télécom, Free, Orange et SFR au 30 avril 2020, avec les données de l’ANFR (en rouge les antennes activées en 2020 et en bleu celle activées avant). Et comme on peut le constater, Free a de moins en moins à rougir de la comparaison avec ses concurrents.

On peut par contre constater une stratégie très différentes entre les opérateurs. Contrairement à Orange, SFR et Bouygues Télécom, Free ne dispose pas de fréquences 800MHz et que de 5MHz sur les fréquences 2100MHz, ces 2 cartes sont donc vierges d’antennes 4G. Par contre, même si les concurrents de Xavier Niel disposent de toute la gamme de fréquences 4G, ils n’en utilisent principalement que 2, à savoir les 1800MHz et les 800MHz. Free pour sa part utilise de façon égale ses 3 bandes de fréquences : 700MHz, 1800MHz et 2600MHz. On commence toutefois à voir une peu plus de rouge sur la carte 700MHz d’Orange, SFR et Bouygues, surtout dans les grosses agglomération.

Cliquez sur l’image pour l’agrandir