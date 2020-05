Realme X50 Pro : une compatibilité 5G, de la recharge 65W, du wifi 6 et le dernier processeur haut gamme à très bas prix

Le nouveau flaship killer de la marque Realme va prochainement faire son arrivée en France et en Europe.

La marque Realme qui appartient au groupe BBK Electronics, avait dévoilé il y a quelques mois sur le marché asiatique, son nouveau mobile haut de gamme à prix défiant toutes concurrence, le Realme X50 Pro. Ce dernier vient tout juste d’être officialisé pour le marché Français et Européen via une conférence sur Youtube et ne déroge pas à sa politique tarifaire compétitive.

Le X50 Pro sera animé par un SoC Snapdragon 865 cadencé à 2.84GHz. Du côté de la photo, on retrouvera un quadruple capteur dorsal dont un objectif principal GW1 fourni par Samsung de 64 mégapixels. Les trois autres appareils photo seront un grand-angle de 8 mégapixels qui fera également office d’objectif macro, un téléobjectif de 12 mégapixels et enfin un capteur B&W de 2 mégapixels pour le mode portrait. Avec ce quatuor, il sera possible d’utiliser un zoom optique x2, un zoom hybride x5 ainsi qu’un zoom numérique x20. A l’avant il sera doté d’un double capteur de 32 et 8 mégapixels incrusté dans une bulle située à gauche de l’écran.

Ce smartphone sera muni d’une batterie 4200 mAh compatible avec la charge rapide “SuperDart” de 65W, permettant ainsi au smartphone d’être complètement rechargé en 35 minutes.

Du coté de l’écran, il embarquera un large écran Super AMOLED de 6,44 pouces avec un rafraichissement de 90 Hz. Ce dernier sera protégé par un Corning Gorilla Glass 5 et équiper qu’un capteur d’empreinte de nouvelle génération situé sous l’écran.

Concernant la connectivité, cette appareil est équipé du WIFI 6, du Bluetooth 5.1, d’une compatibilité totale aux fréquences de la 4G français, dont la fameux fréquence B28 mais également des fréquences 5G n77/78/38/40/41/1/3/5/7/28.

Disponible très prochainement, le premier prix du X50 Pro qui pourra être choisi en couleur rouge ou vert, sera de 599,90 euros pour sa version 8 Go de RAM en LPDDR5 et 128 Go de stockage en UFS 3.0. Une version 8/256 Go sera également proposée au prix de 669,90 euros et pour finir une version survitaminée avec ses 12/256 Go de stockage qui sera accessible au tarif de 749,90 euros.