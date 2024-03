Les internautes se lâchent sur les réseaux sociaux : non, Free Mobile ne récompense pas votre fidélité, la “perle rare” de Free…

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Un programme fidélité chez Free ? Ne soyez pas dupes, si vous recevez ce type de mail, c’est bien évidemment une arnaque. De là à dire que Free n’aime pas les gens fidèles…

Attention arnaque au programme fidélité !

Ne tombez pas dans le piège, Free n'aime pas les gens fidèles.😉

Faux mail de Free.💩

Fausse page de Free.💩@TiinoX83 @free pic.twitter.com/QHLazrl83m — Marc Angelini ™ (@Docteur_Marc) March 2, 2024

96€ par mois pour un forfait mobile et une offre box, les augmentations de tarif chez Orange peuvent faire croire à une offre à l’américaine !

en arrêtant d'arnaquer vos clients. Sur les 96€ il y a au moins 10 euros d'augmentation, la pire la dernière de ce mois de février : vous m'augmentez de 3 euros pour passer de 140 à 170 Go … J'EN VEUX PAS mais non, impossible de refuser (j'utilise même pas 10%). Vous ne… — Maxime (@asfi51) February 28, 2024

Un streamer a déniché une petite antiquité. À quand la vidéo du Top 1 à la manette Freebox sur Warzone ? Ou encore plus challengeant : avec une télécommande de Freebox V5 ?

la meilleur c'est celle ci pic.twitter.com/M1ZRisqib8 — UmbrellaSecurity 🇫🇷 (@UmbrellaFRA) February 28, 2024

Dans la catégorie des réseaux sans-fil les moins performants, la SNCF n’est pas loin d’être première… Quid des WiFi de Crous ?

5G

4G

H+

H

3G

2G

Edge

GSM

_SNCF_WIFI_INOUI

Deux pots de yaourts reliés d'un fil

Messager en calèche — Le 1000ème Tour – Paniac (@Le1000emeTour) November 4, 2022

Une nouvelle terrible, il va falloir lâcher prise et trouver une haute définition à sa vie.

J'ai été diagnostiqué HDMI, je vais péter un câble. 😡😡 — Solarus (@Solarus0) February 27, 2024

