Abonnés Freebox Ultra : la chaîne Canal+ en Live sur l’Apple TV, toujours aux abonnés absents

L’arrivée de la chaîne Canal+ en Live incluse dans l’offre Freebox Ultra ne sera finalement pas lancée tout de suite sur l’Apple TV.

Lancée le 30 janvier dernier, la Freebox Ultra se démarque par une armada de services inclus comme Netflix et Disney+ avec pub, Amazon Prime, TV by Canal, Universal+, Cafeyn et pas seulement puisque pour la première fois en France, un opérateur inclut la chaîne cryptée dans ses offres. Il s’agit uniquement de la chaîne Canal+ en Live sans le replay.

Bémol, les abonnés Ultra doivent aujourd’hui obligatoirement utiliser le Player TV Free 4K inclus dans l’offre pour y accéder via Oqee. Il est donc impossible d’y accéder depuis un autre support ou via le Player Devialet de la Freebox Delta par exemple mais aussi sur l’Apple TV.

Le 8 février dernier, l’assistance Free a toutefois annoncé sur X l’activation prochaine de Canal+ La chaîne en Live sur l’Apple TV 4K : “Quelques jours à patienter, nous faisons le maximum pour vous permettre d’ici accéder le plus rapidement possible”. Si cela tombait plutôt sous le sens puisque l’opérateur prévoit de proposer le boîtier de la marque à la pomme à ses abonnés Freebox Ultra, la chaîne cryptée est toujours aux abonnés absents sur l’Apple TV. Interpellé à ce propos sur les réseaux sociaux, les équipes d’Oqee ont déclaré le mars : “nous n’avons pas de visibilité sur le sujet mais on vous tient au courant”. Il faudra donc patienter visiblement plus longtemps. Canal+ en Live doit également être proposée aux abonnés Ultra sur le Player Devialet. Aucune date ne lancement n’est pour le moment connue.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox