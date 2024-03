Google annonce un grand nettoyage dans ses résultats de recherches

Face à l’invasion de pages et d’articles sans intérêt sur les premières pages de Google, le géant américain annonce un grand coup de balais.

Faire le tri entre les vrais articles qui apportent réellement ce qu’ils promettent et les pages trompeuses manipulant simplement le moteur de recherche pour apparaître en premier, ce n’est pas une mince affaire pour Google. D’autant plus depuis l’avènement des fermes de contenus et de l’intelligence artificielle.

Cette forme de spam sur le moteur de recherche va faire l’objet d’un grand nettoyage d’ici à quelques semaines, a indiqué Google. La firme de Mountain View a en effet amélioré ses systèmes de classement pour mieux déterminer si les pages webs sont inutiles ou semblent avoir été créées avant tout pour les moteurs de recherche. Plusieurs comportements ont été identifiés et pourront être sanctionnés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox