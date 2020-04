Free Mobile offre un accessoire pour l’achat d’un smartphone dans sa boutique en ligne

La boutique en ligne de Free a été mise à jour et un accessoire est offert pour l’achat d’un smartphone Oppo A5.

L’accessoire en question est un verre trempé d’une valeur de 24,99 euros adapté au smartphone de manière à protéger son écran des chocs et des rayures.

Pour rappel, le Oppo A5 2020 est un smartphone de petit milieu de gamme qui propose un chipset Snapdragon 665 avec 3 Go de RAM, un écran IPS 6,5 pouces HD+, un stockage 64 Go extensible, un quadruple capteur photo 12 + 8 + 2 + 2 Mégapixels au dos, un capteur photo 8 Mégapixels à l’avant et une batterie 5 000 mAh. Le tout orchestré par le système Android 9.0 Pie avec l’interface ColorOS 6.0.1.

Le smartphone est proposé à 169 euros au comptant. Il est également possible de l’acheter en 4 fois sans frais (43 euros, puis 3 x 42 euros) ou 24 fois sans frais (49 euros, puis 24 x 5 euros).