Canal+ annonce disposer désormais “d’une option à sa main” pour prendre le contrôle du Netflix asiatique

La filiale de Vivendi grimpe à 30% du capital de Viu et pourra à l’avenir devenir l’actionnaire majoritaire.

Le groupe Canal+ franchit une nouvelle étape dans son ambition de faire de l’Asie son prochain moteur de croissance en renforçant sa participation dans Viu à hauteur de 30% du capital, a-t-il fait savoir le 26 février. A l’issue de cet investissement échelonné de 300 millions de dollars (environ 277 millions d’euros), la filiale de Vivendi disposera d’une option à sa main pour augmenter sa participation à 51% dans ce service de streaming leader en Asie, de quoi prendre son contrôle.

En partenariat stratégique avec le groupe PCCW, Canal+ souhaite accélérer la croissance de Viu au Moyen-Orient et en Afrique du Sud. En juin 2023, le géant de la TV payante en France avait annoncé s’apprêter à prendre une participation minoritaire significative dans la société de streaming asiatique à succès qui rivalise aujourd’hui avec Netflix dans cette partie du globe grâce à une présence dans 16 pays. Dans le détail, Canal+ devait débourser 200 millions de dollars pour prendre une participation initiale de 26,1 % et réaliser investissement total échelonné de 300 millions de dollars. Proposant des offres SVOD mais aussi AVOD (gratuites et financées par la pub), Viu comptait fin 2023 près de 66 millions d’utilisateurs actifs et plus de 11 millions d’abonnés payants, son chiffre d’affaires ne cesse d’augmenter. Canal+ compte aujourd’hui plus de 25 millions d’abonnés dans le monde.

