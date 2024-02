FreeboxSMS : le système gratuit d’alerte de l’état de votre Freebox passe en mode Ultra

Le premier service de monitoring automatisé informant gratuitement par SMS et mail les abonnés Free de l’état de leur box, se dote d’une nouvelle version à l’occasion de ses 5 ans d’existence. La Freebox Ultra est désormais intégrée.

Avec FreeboxSMS, un simple SMS et un mail alertent les abonnés Freebox instantanément de l’état de connexion de leur box en vérifiant la connexion de celle-ci toutes les 15 minutes gratuitement. Lancé il y a tout juste 5 ans, ce service est passé ce mois-ci en version 3.3.0. Son développeur nous indique que la Freebox Ultra a été ajoutée au processus d’inscription pour simplifier au maximum la détection de celle-ci. A l’occasion de son anniversaire, cet outil indépendant et aucunement lié à Free, a également été relooké avec un nouveau logo et une identité visuelle revue.

FreeboxSMS met également à disposition un chatbot via Facebook Messenger (accessible en bas à droite sur le site) permettant de répondre aux questions des utilisateurs qui rencontrent un soucis. Pour les Freenautes les plus exigeants, un statut Premium permet d’effectuer une surveillance toutes les minutes. Ce service fonctionne avec toutes les versions de Freebox, il est nécessaire en revanche de disposer d’une ligne Free Mobile pour être notifié d’un SMS lorsque votre Freebox a un problème. Comment s’inscrire à FreeboxSMS ? Être connecté au réseau de votre Freebox (obligatoire pour l’inscription, le serveur de la plateforme identifie automatiquement votre adresse IP) Connaitre son identifiant Free-Mobile pour se connecter à son espace abonné Récupérer la clé d’identification que vous trouverez dans les options de votre ligne Free Mobile sur votre espace abonné après avoir activé l’option “Notifications SMS” Rendez-vous sur https://www.freeboxsms.fr et cliquez sur “Vous inscrire” dans le menu du haut et vous laisser guider.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox