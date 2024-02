Free Mobile : quels débits et quelle situation pour la 5G dans les grandes villes de France ?

Notre partenaire RNC Mobile a dévoilé son observatoire sur la 5G de Free Mobile à travers les 20 plus grandes villes de France.

Les 20 plus grandes villes représentent 11,6% de la population métropolitaine. La plus grande concentration de l’habitat justifie un développement plus rapide de la 5G, tant chez Orange, SFR, Bouygues que du côté de Free Mobile. Dans un nouvel observatoire, le site spécialisé dans les speedtests et la chasse aux antennes RNC Mobile dresse un bilan basé sur l’ensemble de ses tests réalisés dans ces agglomérations durant l’année 2023.

Sans surprises, c’est à Paris que l’on trouve le plus de sites Free Mobiles 5G, mais on peut noter une répartition assez hétérogène de 5G compatible avec la bande 3.5 GHz, affirme RNC Mobile. Dans les quatre autres plus grandes villes, Marseille, Lyon, Nice et Toulouse, on dépasse les cinquante sites équipés en large bande, mais Free Mobile reste en retrait sur le déploiement des trois autres opérateurs. La conversion en 5G est cependant plus avancée sur ces villes, puisqu’il ne reste que 13% de sites n’émettant qu’en 4G contre 28% sur l’ensemble de la métropole.

Si en moyenne, sur l’ensemble de ces grandes villes, 60% des sites sont compatibles avec la 5G 3.5 GHz qui permet d’accéder à de meilleurs débits, de très fortes disparités existent entre chaque agglomération, allant de 38% du parc mobile compatible à Aix-en-Provence à 96% à Dijon. D’autres villes dépassent les trois quarts de sites équipés : Nice et Toulon (81%), Bordeaux (80%), Le Havre (79%), Villeurbanne (76%).

Ces chiffres sont à mettre en relation avec le nombre d’équipements compatibles avec la 5G.

Quid des débits dans ces villes ? La quelle a permis d’accéder aux meilleures performances sur la 5G de Free Mobile ? En établissant la valeur médiane des débits descendants 5G sur l’ensemble de l’année 2023, on peut noter qu’Aix-en-Provence a proposé les meilleures performances (803 Mbps), suivi par Bordeaux (726 Mbps) en descendant, alors que la valeur médiane sur l’ensemble de la Métropole est de 373 Mbps.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox