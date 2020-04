Malgré la crise, Free franchit la barre symbolique des 2 millions d’abonnés à la fibre

Alors que la crise du coronavirus ralentit le déploiement, Free avance ses pions dans la fibre et compte aujourd’hui 2 millions d’abonnés FTTH selon les estimations de françois04.

On se souvient qu’à l’aube de l’année 2015, soit il y a un peu plus de 5 ans, l’opérateur de Xavier Niel revendiquait 100 000 abonnés FTTH. Il lui a fallu 8 ans pour arriver à ce stade, mais depuis, le déploiement et les recrutements se sont accélérés. Un barre symbolique avait été franchie en janvier 2019 dernier puisque l’opérateur annonçait 1 million d’abonnés à ses offres fibre. Un peu plus d’un an plus tard, c’est le cap des 2 millions d’abonnés qui est franchi selon les estimations de Francois04. Il était attendu pour mars, mais la crise sanitaire est passée par là et a considérablement ralenti le déploiement, même si les abonnés Free continuent toujours à être reliés au réseau FTTH .

L’objectif de Free est de renforcer sa place de 1er opérateur alternatif sur le FTTH en France. Thomas Reynaud, avait, lors de l’annonce du 1er million, apporté quelques précisions sur les objectifs de Free en termes de déploiement de la fibre optique en indiquant :“nous avons mis douze ans pour atteindre le premier million d’abonnés, il nous faudra seulement dix-huit mois pour atteindre le deuxième”. Son annonce est donc devenue réalité, et c’est plutôt rare que Free respecte les dates qu’il avance.