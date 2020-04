Freebox : les chaînes Toonami, Boomerang et Boing prolongent leur mise en clair pour tous les abonnés jusqu’à fin mai

La prolongation de la mise en clair de chaînes TV sur les Freebox pendant la crise, ça continue. Boomerang et sa version décalée, Boing et Toonami/AdultSwim nous informent aujourd’hui de la poursuite de leur gratuité jusqu’au 28 mai prochain.

Free continue d’accompagner au quotidien ses abonnés pendant cette période exceptionnelle. La diffusion en clair de nombreuses chaînes sur Freebox TV ne s’arrêtera pas fin avril comme prévue initialement. Les prolongations s’enchaînent, après Eurochannel et TCM Cinéma pour le cinéma mais aussi Melody Vintage et Melody d’Afrique pour la musique, c’est au tour de chaînes jeunesse du groupe Turner de poursuivre l’opération, à savoir Boomerang / Boomerang+1 (canaux 144 et 145), Boing (canal 153) et Toonami (canal 154 partagé avec Adult Swim de 23h à 2h). Déjà incluses sur Freebox Révolution avec TV by Canal et Delta, celles-ci resteront accessibles sans surcoût pour tous les abonnés jusqu’au 28 mai prochain.