Vous disposez déjà d’un abonnement Canal+ et souhaitez passer à la Freebox Ultra ? Comment ça se passe

Si vous disposez déjà d’un abonnement Canal+ et que vous migrez vers la Freebox Ultra, il faudra le garder jusqu’à la fin de votre engagement.

Une des principales nouveautés de la Freebox Ultra est l’intégration de la chaîne Canal+ live. Et l’offre est même encore plus intéressante puisque Canal+ permet de choisir un forfait supérieur, et soustraira du tarif la valeur de Canal+ live, à savoir 15,99€/mois. Ainsi il est par exemple possible de bénéficier de tout le bouquet Canal+ Ciné Séries pour 19€/mois mois au lieu de 34,99€.

Mais, plusieurs abonnés nous ont demandé comment cela se passait lorsque l’on dispose déjà d’un abonnement à Canal+ et que l’on passe à la Freebox Ultra. Nous avons donc demandé à Free qui nous a indiqué que l’on pouvait migrer son abonnement Canal+ vers la Freebox Ultra (comme c’est le cas avec les autres Freebox), mais qui viendra s’ajouter à l’abonnement Canal+ live. En effet Canal+ ne prévoit pas que l’on puisse substituer l’abonnement Canal+ Live à son ancien abonnement Canal+. De ce fait, il faudra donc attendre la fin de l’engagement de votre ancien abonnement Canal+ pour pouvoir le résilier et conserver uniquement Canal+ Live, et l’upgrader le cas échéant vers une des offres supérieures sus-citées.

