Iliad-Free signe avec le français Qovoltis pour déployer un réseau de bornes de recharge intelligentes

Le Groupe Iliad a choisi Qovoltis et ses infrastructures de recharge intelligentes pour répondre à sa stratégie de décarbonation.

Le Groupe Iliad, maison-mère de l’opérateur Free, vient de s’associer à Qovoltis, experte dans le domaine des infrastructures de recharges intelligentes, pour déployer un réseau de bornes dédié à sa flotte de véhicules électriques. Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie climat du Groupe Iliad et illustre son engagement pour la réduction de son empreinte carbone et l’accompagnement de ses collaborateurs à choisir des modes de transport plus écologiques et durables.

La stratégie climat du Groupe, annoncée en janvier 2021, ambitionne le zéro émission net de carbone à horizon 2035, avec 15 ans d’avance sur l’Accord de Paris. L’un des 10 engagements de cette stratégie vise la réduction des émissions de gaz à effet de serre des 4 500 véhicules de la flotte du Groupe via son électrification progressive.

Dans cette démarche, le Groupe Iliad a initié un appel d’offre pour équiper à horizon 3 ans les sites du Groupe avec des bornes de recharge et a retenu Qovoltis, expert dans le domaine des infrastructures de recharge intelligentes pour véhicules électriques qui permettent d’optimiser et de maîtriser le coût de la recharge.

Le choix de s’équiper des bornes de recharge intelligentes, installées et gérées par Qovoltis, va permettre au Groupe Iliad d’optimiser et maîtriser le temps de recharge et les consommations d’énergie. Compatibles avec les standards V2G* (Vehicle To Grid) et Plug&Charge, les bornes Qovoltis sont dotées d’une avance technologique inégalée dans le domaine.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox