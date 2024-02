Allez-vous craquer pour la Freebox Ultra ?

Près de deux semaines après le lancement de la nouvelle haut de gamme de Free, êtes-vous séduit ? Univers Freebox vous donne la parole.

Free a chamboulé les offres box avec une toute nouvelle Freebox Ultra lancée le 30 janvier dernier. Une proposition audacieuse se voulant être la box la plus puissante du marché et proposant le plus de contenus possibles.

Débits de 8 Gbit/s en download comme en upload, première box WiFi 7, ce à quoi s’ajoutent pléthore de contenus dont la chaîne Canal+ en live, Netflix Standard avec pub, Amazon Prime ou encore Universal+… L’offre est ainsi clairement la plus complète du marché. Positionnement premium oblige, la box est commercialisée à 49.99€/mois pendant un an puis 59.99€/mois, ce qui en fait également la plus chère. Les migrations sont ouvertes pour les abonnés Freebox qui souhaiteraient passer à une nouvelle box plus puissante, mais certains se plaignent des frais de migration de 49€ imposés à la plupart des abonnés, sauf rares exceptions.

Une telle proposition ne laisse pas indifférent, dans un sens comme dans l’autre. Peut-être avez-vous été séduits par l’offre qui regroupe énormément de contenus tout en proposant des performances jamais vues, ou pour l’un de ces deux critères en particulier ? Faites-vous partie de ceux qui ont déjà commandé, voir reçu, leur Freebox Ultra ? Si vous n’êtes qu’en ADSL, vous n’avez malheureusement pas accès à la box, mais vous intéressait-elle ?

A l’inverse, vous pouvez avoir été rebuté par le prix de la Freebox Ultra qui n’est pas à la portée de tout le monde, ou peut-être comme certains lecteurs par l’absence de fonctionnalités plus niches et développées sur la Freebox Delta (domotique, pack sécurité, possibilité d’upgrader la RAM…). Vous pouvez dans tous les cas nous faire part de votre avis en répondant au sondage ci-dessous.

····· Sondage Allez-vous craquer pour la Freebox Ultra ? Oui, je l'ai déjà prise

Oui, j'aime l'aspect tout-en-un de l'offre

Oui, l'offre est riche en contenus

Oui, les débits et le WiFi 7 m'intéressent

Elle m'intéresse mais je ne suis pas éligible à la fibre

Non, elle est trop chère

Non, les frais de migration me rebutent

Non, il manque des fonctionnalités (système d'alarme, absence de domotique...)

Non, je n'ai pas envie/besoin de changer de box

Chargement ... Chargement ...

