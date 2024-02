Prix, fonctionnalités, la Freebox Ultra fait débat… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Free propose la box la plus chère du marché et ce n’est pas passé inaperçu

La Freebox Ultra a fait du bruit à sa sortie en promettant une offre très intéressante, mais que vaut-elle par rapport aux autres offres haut de gamme d’Orange, SFR et Bouygues Telecom ? Univers Freebox a réalisé un comparatif complet des offres les plus premium de chaque concurrent et si elle est hors-concours en termes de performances ou de contenus, la nouvelle box premium de Free est aussi la plus chère même sur le long terme. Si nous expliquons qu’en intégrant ne serait-ce que quelques services inclus à l’offre dans celles des concurrents, les tarifs deviennent plus élevés, il est clair que pour beaucoup, c’est un changement majeur chez Free.

Une régression sur les fonctionnalités plus geek ?

Lancées en 2019 sur la Freebox Delta, les machines virtuelles peuvent également être hébergées sur la nouvelle Freebox Ultra, mais seulement 2 Go de RAM leur sont alloués sans possibilité de l’upgrader. Certains aficionados déplorent cette limitation alors que la RAM de la Freebox Delta pouvait être augmentée et ainsi permettre des usages plus complexes, qualifiant la nouvelle box haut de gamme de Free de régression par rapport à sa prédécesseure. D’autres relativisent cependant, considérant que 2Go de RAM sont suffisants pour certains usages.

Les abonnés des villes privilégiés pour accéder à la box tout compris ?

Autre nouveauté pour la nouvelle offre Freebox haut de gamme : elle est uniquement disponible pour les abonnés fibre. Certains se retrouvent ainsi déçus de ne pas pouvoir accéder à la pléthore de contenus proposés par Free avec la Ultra, et nous avons interrogé Xavier Niel sur la possibilité de proposer une offre similaire mais pour les abonnés ADSL. Cependant, il convient de se rappeler que la disponibilité de la fibre optique en campagne n’est généralement pas du ressort de l’opérateur commercial…

Les débits de la Freebox Ultra sont-ils utiles ?

La promesse semble bel et bien tenue. En lançant la nouvelle Freebox Ultra le 30 janvier dernier, son fondateur Xavier Niel, a voulu frapper fort et l’assurait : cette nouvelle génération de Freebox est la plus puissante jamais créée par Free, et surtout elle propose des vitesses jamais vues dans une offre grand public avec des débits de 8 Gbits/s symétriques atteignables partout en France, en tout cas sur les 35 millions de prises éligibles aux offres fibre de l’opérateur. S’il faut bien entendu disposer d’une configuration fixe compatible pour atteindre ces vitesses en filaire, de premiers abonnés Freebox Ultra confirment l’existence de débits sidérants. Mais est-ce vraiment utile ? Si certains comme Bidou le prenne avec un peu de sarcasme et à la rigolade, d’autres critiquent simplement l’intérêt d’une telle puissance. Cisco, de son côté rappelle l’évolution importante des débits depuis le début du siècle, de quoi relativiser..

En résumé, vaut-elle le coup ? La question se pose-t-elle vraiment ?

L’association de consommateurs UFC-Que Choisir s’est penchée sur l’offre haut de gamme de Free et a donné son avis dans un article. Concrètement, si elle ne descend pas l’offre qui a ses qualités, elle reste assez peu convaincue de sa pertinence au global. Cependant, comme l’explique un des abonnés, se demander si une offre haut de gamme “vaut le coup” peut paraître vain : les usages permis sont variés, mais ne conviendront pas à tout le monde, si c’était le cas, ce serait une offre parfaite et cela ne relève que du rêve.

