La Freebox Ultra ne convainc pas UFC-Que Choisir, “pas si sûr” qu’elle vaille le coup

L’association de consommateur UFC-Que Choisir s’est penché sur la nouvelle offre fixe de Free.

Les avis divergent sur la nouvelle Freebox Ultra. Chez UFC-Que Choisir, on n’est “pas si sûr” que l’offre soit si intéressante. Plusieurs points essentiels de l’offre font l’objet de critiques de la part de l’association de consommateur, qui considère que la nouvelle Freebox haut de gamme contient “beaucoup d’affichage”.

La question des performances réseau (8Gbit/s symétrique et WiFi 7) est abordée, arguant que pour ce qui est du fixe, l’usage est assez réduit. Si la fibre 10G-EPON de Free fait qu’on a “une fusée entre les mains”, l’association souligne que ” vous aurez beau télécharger des fichiers lourds, regarder des vidéos en 4K et jouer en ligne, vous serez loin d’épuiser la bande passante. Dans la très grande majorité des cas, vous ne verrez aucune différence avec les autres offres fibre”. Un argument qui se tient et même Xavier Niel reconnaît que ces débits ne sont pas utiles tout le temps, mais peuvent apporter un confort certain à l’abonné. Quant au WiFi 7, son intégration est jugée trop hâtive, à l’heure où encore trop peu d’appareils sont compatibles. Cependant, l’industrie prévoit bel et bien d’en déployer énormément et ce rapidement, avec 233 millions d’appareils qui devraient être disponibles d’ici à la fin de l’année.

Quid des contenus ? L’offre est “très riche”, mais pour UFC-Que Choisirn l’accès à Canal+, Universal+, Netflix Standard avec pub et compagnie “relève plus à nos yeux du marketing. Certes le contenu proposé est loin d’être négligeable, mais il y a de quoi se demander si un client capable de dépenser 60 €/mois pour une box serait prêt à se contenter d’un accès à Netflix et à Disney+ avec de la publicité et en définition moindre et de la chaîne Canal+. On a plus l’impression que ces offres sont avant tout des échantillons dont l’objectif principal est de donner envie aux clients de s’abonner.”

Dernier élément de critique : le prix de cette offre. Si elle est riche, le prix reste “onéreux” et ce malgré la présence d’une offre Freebox Ultra Essentiel à 49.99€/mois (39.99€/mois la première année) et le fait que la réduction promotionnelle soit sur 12 mois plutôt que 6 chez la concurrence. A cela s’ajoute également des accessoires jugés “pas si gratuits”, puisqu’en effet dans le cas des répéteurs WiFi 7, il est possible d’en avoir jusqu’à 4, mais un seul est inclus, les trois autres facturés à 20€. Le mini-routeur 4G pour sa part est mis à disposition avec des frais de 10€.

L’offre est ainsi la plus chère du marché, mais il convient de comparer avec ce qui est proposé chez la concurrence pour une même gamme de prix. Certes, certains n’ont pas besoin de l’intégralité des contenus inclus dans la Freebox Ultra ou de toutes ses performances, dans ce cas il faudra se tourner vers d’autres offres. Une offre haut de gamme est par définition moins accessible, mais celle de Free peut permettre de réaliser certaines économies en incluant des services qu’il faudrait payer en plus sur d’autres box, ce qui, à défaut d’être intéressant pour les foyers les moins aisés, peu intéresser une famille aux revenus relativement modestes par exemple.

