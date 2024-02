Orange, Free, SFR et Bouygues devraient mettre en place une protection contre les arnaques bancaires à l’automne prochain

Dans le cadre d’une nouvelle loi, les opérateurs doivent bloquer les abus liés au démarchage téléphonique mais cela est plus complexe que prévu.

Un appel de votre banque, une personne au bout du fil qui vous demande vos données de paiement et vous voila escroqués. Cette arnaque, connue sous le nom de “spoofing” est de plus en plus répandue et une loi s’y est attaquée pour dresser des limites aux démarchages téléphoniques.

La loi Naegelen a depuis été votée et les opérateurs sont tenus de mettre en place des protections contre ces tentatives de vol. Romain Bonenfant, directeur général de la Fédération française des télécoms (FFT) explique que la mise en place du dispositif prend du temps. Les opérateurs sont en effet tenus de mettre en place une solution d’authentification des numéros et ainsi bloquer obligatoirement les appels non authentifiés. Ils devront ensuite vérifier tant pour l’appelant que l’appelé que le numéro de téléphone concerné est conforme au plan de numérotation de l’Arcep.

“C’est un dispositif technique commun, très long et complexe à mettre en œuvre, et qui doit être déployé simultanément chez plus de 200 opérateurs présents sur le marché” développe-t-il. Plus précisément il s’agit d’un protocole américain nommé STIR/SHAKEN qui sera utilisé et la mise en place est attendue dans le courant de l’automne. Une solution utile, mais qui ne devrait pas complètement stopper les fraudes reconnaît Romain Bonenfant. Cependant, les arnaques seront plus difficiles.

