Combien coûterait un abonnement Livebox haut de gamme d’Orange avec tous les contenus de la Freebox Ultra ?

Et si un abonné Livebox Max s’abonnait à l’ensemble des plateformes SVOD et chaînes incluses dans la Freebox Ultra ? La facture serait autrement plus salée.

La Livebox Max et la Freebox Ultra sont les offres les plus proches en termes de positionnement tarifaire haut de gamme. Mais l’une propose pléthore de contenus, quand la seconde est bien moins riche. Il faut cependant reconnaître que l’offre Ultra est actuellement la plus chère du marché, avec son tarif de 49.99€/mois la première année puis 59.99€/mois. Chez Orange, en optant pour l’offre la plus onéreuse, il faut compter 39.99€/mois pendant 6 mois puis 57.99€/mois.

Si cette différence de prix peut peser en faveur d’une souscription à Orange, la question se pose malgré tout : combien un abonné Orange devrait payer pour accéder à toutes les plateformes de l’Ultra ? Univers Freebox a fait le calcul pour vous.

A titre de rappel , voici la liste des services inclus dans l’offre Freebox Ultra et leur prix mensuel annoncé:

Canal+ la chaîne en live : 15.99€

TV By Canal : 29.00€

Disney+ Standard avec Pub : 5.99€

Netflix Standard avec Pub : 5.99€

Amazon Prime : 6.99€

Universal+ : 5.99€

Cafeyn : 9.99€

Free Ligue 1 : 3.99€

Le montant total s’élève à 83.93€ par mois. Ainsi, si vous vouliez obtenir l’intégralité des chaînes et services inclus dans une Freebox Ultra, il faudrait ainsi compter 123.92€ de dépenses mensuelles durant les six premiers mois puis 141.92€ pour le reste de l’abonnement. A noter par ailleurs qu’un abonnement Livebox Max est soumis à un engagement d’un an, donc impossible de changer d’offre télécom pour réduire la douloureuse, il faudra supprimer des services.

Mais même à partir de six mois, l’offre devient bien plus onéreuse à partir du moment où vous prenez un ou deux des services cités auparavant. La Freebox Ultra est ainsi chère, c’est vrai, mais un simple abonnement Netflix Standard avec pub (5.99€/mois) rend l’offre d’Orange plus onéreuse sur le long terme (63.98€).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox