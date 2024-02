Le plus grand catalogue d’anime débarque sur les Smart TV Samsung

Crunchyroll, la plateforme détenue par Sony, est disponible sur les Smart TV Samsung.

L’univers de l’Anime débarque sur Smart TV Samsung. Crunchyroll annonce qu’un accord a été trouvé avec le constructeur coréen Samsung. Cet accord permet aux détenteurs de téléviseurs connectés Samsung d’accéder à l’application Crunchyroll. Les téléviseurs connectés concernés sont ceux vendus de 2017 à 2023. Disponible dès maintenant aux États-Unis, sa disponibilité va s’étendre à d’autres pays d’ici à la fin de semaine.

Crunchyroll est une plateforme de vidéo à la demande par abonnement payant. Elle permet l’accès à un catalogue de plus de 46 000 épisodes et films, 3 300 vidéos et concerts japonais, ainsi que les derniers simulcasts du moment juste après leur diffusion au Japon, le tout avec option de sous-titres ou de doublages dans plus de 12 langues dont le français, l’anglais, l’espagnol, le portugais, l’allemand, l’arabe, l’italien, l’hindi, le telugu et le tamil. La plateforme propose deux formules d’abonnement différentes allant de 4,99 € par mois à 6,49 € par mois avec 14 jours d’essai gratuit.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox