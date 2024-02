Pourquoi les chaînes Universal+ s’affichent sur Oqee mais ne sont pas accessibles à la grande majorité des abonnés Freebox ?

Seuls les abonnés Freebox Ultra peuvent aujourd’hui accéder à Universal+ même si les chaînes du service sont disponibles sur Oqee.

Attendues de pieds ferment depuis de nombreux mois, les chaînes Universal+ s’affichent à présent sur Oqee by Free, l’interface TV de la Freebox Pop, Delta Pop et Freebox Ultra mais aussi l’application TV de l’opérateur accessible gratuitement sur de nombreux supports pour tous ses abonnés fixes et à son forfait 5G Free Mobile.

Si 13eme Rue, SYFY, et E! sont actuellement présentes pour tous dans la zapliste du canal 71 à 73 mais aussi Dreamworks sur le canal 148, il est impossible pour les abonnés Freebox Pop, Delta Pop, Révolution et mini 4K de s’y abonner. Si le bouton d’abonnement est bien proposé, un message indique alors : « votre offre ne vous permet pas d’accéder à ce contenu ».

Aujourd’hui, seuls les abonnés à la Freebox Ultra peuvent y accéder. Lancée le 30 janvier dernier, celle-ci inclut sans surcoût Universal+. Suivront « dans les prochaines semaines », les abonnés à l’offre Freebox Révolution avec TV by Canal, a fait savoir le FAI. Ces derniers disposeront alors des 4 chaînes sans surcoût. Pour les autres, Free n’a pas encore communiqué sur la disponibilité des chaînes et n’a pas indiqué si des promotions sont prévues. En attendant, Universal+ est disponible sur Prime Video au prix de 5,99€/mois.

