Free Ligue 1 annonce passer la barre des 3 millions de téléchargements

Privé d’appel d’offres sur son lot numérique, Free peut se féliciter du succès de son application Free Ligue 1.

S’il est actuellement en passe de disparaître, le service 100% Ligue 1 de Free aura malgré tout le sentiment du devoir accompli et celui d’avoir bousculé les usages. En effet, son lot numérique remporté en 2018 pour 4 saisons (2020-2021 à 2023-2024) a été supprimé l’été dernier par la LFP pour les saisons à venir, et n’a donc pas été remis en jeu seul. Celui-ci a finalement été intégré dans le lot “premium” en plus de trois rencontres phare de chaque journée. L’objectif affiché est de ne pas éparpiller le produit Ligue 1 et ne pas pénaliser le consommateur en l’obligeant à souscrire de trop nombreux abonnements ».

Si Free pourra négocier avec l’acteur qui remportera l’appel d’offres (DAZN, beIN Sports ?) afin d’espérer continuer l’aventure, une chose est sûre, il aura su trouver son public à travers les saisons. “En ce début d’année 2024, l’application a dépassé la barre des 3 millions de téléchargements. C’est fou”, s’est félicité Free Ligue 1, le 4 février, sur son compte X.

𝟑 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 ✨ En ce début d'année 2024, l'application a dépassé la barre des 3 millions de téléchargements. C'est fou. Merci à tous 😍 pic.twitter.com/W63lUA8pFY — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) February 4, 2024

Lancée en août 2020, Free Ligue 1 a su prouver que cette nouvelle façon de regarder le foot fait ses preuves. En mars 2023, l’application représentait plus de 20% de l’audience du foot en France. Cela représentait 400 000 utilisateurs uniques sur chaque journée de championnat. “C’est énorme pour du digital, un match de foot en moyenne sur Canal ou sur Amazon, c’est entre 400 000 et 450 000 téléspectateur”, avait souligné Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad, la maison-mère de Free. Son objectif était d’atteindre les 30% de parts d’audience avec les équipes de Ruiz Club qui proposent un direct de 4h durant chaque journée sur YouTube, au plus proche des acteurs du championnat.

Free propose la seule offre qui permet à tous les fans de football de visionner 100% des matchs du championnat de France sous forme d’extraits vidéo en quasi-direct. L’application est téléchargeable gratuitement sur iOS et Google Play tout en étant accessible sur la chaîne 63 pour les abonnés Freebox. L’ensemble de son offre gratuite est aussi disponible sur le site internet : www.free-Ligue1.fr. Pour les abonnés Free (Freebox et forfaits mobiles Free et Série Free), le flux vidéo en quasi-direct est déjà inclus. Les abonnés aux autres opérateurs mobiles peuvent accéder aux extraits en quasi-direct des matchs pour 3,99€ par mois, sans engagement. Les buts et les résumés restent accessibles pour tous gratuitement.

