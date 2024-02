Orange augmente le prix de la facture d’abonnés sans possibilité de refuser

Une nouvelle augmentation que l’opérateur justifie par l’enrichissement des offres concernées.

De nombreux témoignages s’élèvent sur les réseaux sociaux ou sur le forum d’entraide d’Orange : des abonnés Orange sont informés par mail qu’une hausse de prix sera bientôt appliquée sur leur abonnement. Le changement concerne majoritairement des offres maintenant disparues du catalogue actuellement proposé par l’opérateur historique, comme les offres quadruple-play “Open” proposant un abonnement mobile combiné à une box.

C’est une augmentation accompagnée d’un changement de l’enveloppe data du forfait mobile, avec un passage de 140 à 170 Go ou de 10 à 40 Go pour certains abonnés. Orange le présente ainsi comme une évolution de l’offre actuelle. Cette modification coûte ainsi 2€ supplémentaire pour les clients concernés et ne peut pas être refusée. La seule option, si vous ne désirez pas payer ce supplément, est de résilier et d’après l’article L224-33 du code de la consommation, vous pouvez résilier votre offre sans frais pendant 4 mois à compter de la réception du mail d’information.

Orange, SFR et Bouygues Telecom procède assez fréquemment à ce type d’opération, parfaitement légales, mais vivement critiquées par de nombreux consommateurs. Free de son côté a annoncé pour sa part ne pas changer les prix de ses forfaits mobiles historiques (2€ et 19.99€ par mois) jusqu’en 2027.

Source : Frandroid

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox