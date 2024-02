Clin d’oeil : KFC et sa “Frit-box Ultra” parodient Xavier Niel et sa Freebox Ultra

KFC parodie Free et c’est plutôt très bien fait. Alors c’est quoi ce poulet ?

Quand Xavier Niel dégaine sur X une expression, devenue jadis virale sur les réseaux sociaux, pour le lancement de la nouvelle Freebox Ultra, KFC se sent visé et répond en toute légèreté . Le 31 janvier dernier, Xavier Niel a lancé un message de circonstance sur X : ” C’est quoi ce poulet ?”, le tout agrémenté de la présentation la nouvelle box de Free qui intègre de nombreux contenus inclus et des débits jamais chez le grand public. Provenant de la vidéo GQ de Kaaris en 2021, cette phrase signifie en réalité “c’est quoi cette chose incroyable”.

Mais qui dit poulet, fait aussi penser à KFC. En réponse au fondateur de Free, le compte X de la chaîne de fast food dédiée au poulet frit a préféré jouer la carte de l’humour : ” Tu t’es trompé d’image. tiens”, peut-on lire sur le post. En reprenant à sa sauce la présentation officielle de l’offre Freebox Ultra, KFC se fend ici d’une parodie savoureuse. Le WiFi 7 embarqué dans la box de Free devient 7 Hot-wings et les 8 Gbit/s symétriques laissent place à 7 Tenders. Les contenus inclus sont remplacés par 6 accompagnements et sauces. Et pour couronner le tout, la Freebox Ultra de vient la Frit-box Ultra soit le bucket de KFC.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox