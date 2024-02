Réseaux fixes et mobiles : Orange, Altice et de nombreux opérateurs s’inquiètent d’un nouveau règlement européen

Le secteur des télécoms adresse ses inquiétudes à la Commission européenne concernant le “Gigabit Infrastructure Act”.

Un projet de règlement européen qui est loin de faire l’unanimité dans le secteur des télécoms. L’ECTA, Etno, GIGAEurope et la GSMA, quatre associations importantes dans les télécoms européens comprenant des opérateurs importants comme Orange, Altice ou Telefonica se sont alliées pour adresser une déclaration faisant part de leurs réservves quant au Gigabit Infrastrure Act, qui visait initialement à réduire le coût et le délai de déploiement des réseaux 5G et fibre Gigabit à travers l’Europe.

Selon ces associations, “ces négociations en cours risquent d’en faire une mesure pénalisant les opérateurs de télécommunications, sans apporter de réel bénéfice en termes de simplification administrative.” Certaines mesures clés qui devaient permettre une accélération du déploiement des réseaux sont “mises en doutes”, notamment des « approbations tacites », qui autorisent l’installation de la fibre optique lorsque les permis de construire ne sont pas accordés dans un délai raisonnable. L’ECTA et ses alliés expliquent par ailleurs que l’effort d’investissement dans les réseaux des opérateurs “se heurte à des propositions de réglementation agressive des prix sur des marchés concurrentiels pour les communications intra-UE, sans aucune évaluation d’impact ni preuve d’une défaillance du marché. ”

Les inquiétudes sont telles que les quatre associations estiment que le maintien des règles actuelles serait moins préjudiciable au déploiement du réseau que la mise en oeuvre de cette nouvelle réglementation “mal conçue”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox