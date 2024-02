Orange arrête certaines versions de ses applications officielles sur certains smartphones

Les applications Orange et Moi et My Sosh sur Huawei AppGallery ne sont désormais plus supportées par l’opérateur historique.

Deux outils développés par Orange ne sont plus utilisables si vous les avez installées depuis le magasin d’applications de Huawei. Si vous disposez d’un téléphone Huawei sans Play Store, ces deux applications assez utiles pour gérer votre compte ne sont plus supportées depuis peu.

Il faudra ainsi passer par le site web d’Orange pour accéder à leurs fonctionnalités. Si le Play Store est toujours disponible sur votre modèle, vous pouvez cependant toujours les télécharger depuis le magasin d’application de Google. Une surprise lorsque l’on sait qu’Orange et Moi et My Sosh sont devenus des centres de contrôle des Livebox avec plusieurs fonctionnalités intéressantes comme les paramètres WiFi ou la gestion des équipements connectés.

