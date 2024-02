Canal+ va intégrer un nouveau service dès le 14 mars dans certaines de ses offres

Un an après avoir annoncé conserver la diffusion exclusive du championnat du monde de Formule 1 jusqu’en 2029, Canal+ va enfin intégrer l’application F1TV Pro dans myCanal pour ses abonnés Canal+ Sport, Pack Sport, Friends and Family et Intégrale.

Depuis l’arrivée de la Formule 1 sur Canal+ en 2013, la discipline rencontre un vrai succès, l’audience est au rendez-vous chaque saison malgré un léger recul l’année dernière, soit 1,13 million de téléspectateurs de moyenne en 2023 contre 1,22 million en 2022.

Si Canal+ a prolongé ses droits de diffusion jusqu’en 2029 en France et dans plus de 25 pays, le groupe a prévu dès 2022 d’aller au-delà de l’expérience enrichie proposée (grands prix, reportages, émissions, et toute l’actualité de la Formule 1) avec la signature d’un nouvel accord qui prévoyait l’intégration de l’application F1TV Pro dans myCanal, afin de proposer l’offre la plus complète en matière de sports mécaniques avec en plus le championnat du monde de MotoGP jusqu’en 2029 et WRC jusqu’en 2030.

Près d’un an après l’annonce de ce nouveau partenariat, l’application F1TV Pro va enfin être disponible via myCanal, et ce à partir du 14 mars prochain pour les abonnés aux offres Canal+ Sport, Pack Sport, Friends and Family et Intégrale. Depuis le 18 décembre dernier, le service n’est plus accessible en France pour les nouveaux abonnés. Pour la reprise de la saison de Formule 1 le mois prochain, Canal+ sera la seule possibilité d’accès.

Le service F1TV Pro offre des contenus inédits comme accès à toutes les séances de F1, à toutes les caméras embarquées et radios des pilotes, mais aussi aux courses de F2, F3 ou encore au replay de toutes les sessions.

Source : L’Equipe

