Free déploie une nouvelle mise à jour de l’application “Freebox – Espace Abonné” pour la Freebox Ultra

L’application officielle Freebox – Espace Abonné reçoit une nouvelle version pour accueillir la Freebox Ultra

Une nouvelle mise à jour de l’application Freebox-Espace abonné a eu lieu ce jour aussi bien pour les iPhone et Android. Celle-ci est estampillée 1.6.4 et permet son utilisation avec la Freebox Ultra.

l’application Freebox – Espace Abonné permet aux clients Freebox de gérer à tout moment leurs factures depuis leur smartphone à la fois sur Android et iOS, mais aussi de vérifier et modifier leurs informations personnelles, ou encore d’accéder au suivi de vos commandes, de mettre à jour les coordonnées bancaires ou encore de profiter de l’assistance et Free Proxi.

Merci à TiinoX83

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox