Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 127

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Dans la série mots de passe d’abonnés insultants générés par les opérateurs… Après le “Salerarabe”de 2007 chez Orange, a suivi “Grosfilsdepute” en 2009.

Commet une faute l’opérateur internet qui envoie un courrier à son abonné afin de lui communiquer son nouveau mot de passe : « grosfilsdepute  ». Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6/01/2009, n°08/02132 Curiosités Juridiques (@CJuridiques) April 25, 2020

“Va sortir le chien”, “laisse moi choisir”, “Pas Riverdale stp”. Les profils Netflix, un nouveau moyen de communication !

Oui, l’écran d’accueil Netflix peut être un nouveau moyen de communication pendant le confinement. pic.twitter.com/vGNFDMiG9K Netflix France (@NetflixFR) April 24, 2020

Quand les Français applaudissent le personnel soignant, les infirmiers/ères remercient Orange pour sa mobilisation !

Quand des infirmières et infirmiers de Poitiers (86) remercient à leur tour les salariés d’Orange pour leur précieux soutien au quotidien 🤩🤩🤩🙏🙏🙏 #HérosduRéseau via Nor Eddine Ramdani pic.twitter.com/tlnkdmKc4O Aloïs de Vaulchier (@alois2vaulchier) April 24, 2020

Le coup de gueule d’Elsa Bembaron, journaliste télécoms au Figaro. Bouygues Telecom à la rescousse avec sa 4G Box. Sans internet, pas d’articles !

que 100.000 coupures réseaux s'abattent sur la tête de l'abruti qui a vandalisé l'armoire télécoms a côté de chez moi. PS : merci @bouyguestelecom pour le sauvetage 4G Box Elsa Bembaron (@ElsaBembaron) April 22, 2020

Elle n’est pas la seule à subir le vandalisme sur la fibre

Les théories conspirationnistes imputant la propagation du coronavirus au déploiement de la 5G, tournées en ridicule !