Canal+ condamné à verser plus d’1,6 million d’euros à TF1

Le cadeau fait par la chaîne cryptée lors du premier confinement lui coûtera finalement assez cher.

En mars 2020, alors que le confinement venait d’être annoncé, Canal+ faisait un geste pour les Français en offrant l’accès à ses chaînes pour tout le monde. Un cadeau qui n’était pas au goût des chaînes concurrentes, qui ont porté plainte.

Presque quatre ans après, le tribunal judiciaire de Paris a finalement condamné le groupe à indemniser le groupe TF1, qui considérait avoir subi un préjudice important suite à la diffusion de films comme Avengers Endgame, All Inclusive ou Godzilla 2, dont TF1 avait payé pour leur diffusion en clair. Pour la Une, la diffusion en clair de Canal+ entraînait un désintérêt pour la diffusion sur sa chaîne.

Au total, ce sont donc plus de 1.6 million d’euros qui vont devoir être versés à TF1 par la chaîne Canal. Initialement, les demandes portaient sur plus de 12 millions d’euros et Canal+ réfléchit à faire appel de ce jugement.

