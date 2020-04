Idée confinement : un grand classique des jeux de société disponible gratuitement sur Freebox mini 4K

Durant le confinement, on ressort les grands classiques pour occuper les enfants et pouvoir télétravailler en paix. Univers Freebox vous propose de (re)découvrir un grand classique des jeux de société disponible gratuitement sur le Play Store de la Freebox mini 4K ou via ce lien.

Disponible sur le Play Store de la Freebox mini 4K, 4 in a Row est une version numérique de Puissance 4, l’un des grands classiques du jeu de société.

Pour rappel, il s’agit de remplir des colonnes de jetons chacun son tour, afin d’être le premier à former une ligne de 4 jetons et de gagner la partie.

À jeu basique, interface basique. Elle peut toutefois être personnalisée puisqu’on peut opter pour des jetons noir et blanc ou jaune et vert, activer ou désactiver les animations, afficher ou non les numéros des colonnes pour laisser plus de place au jeu. Cela se passe depuis la section Settings”.

En effet, pas de traduction en français. Même si cela n’est pas bloquant au regard du type de jeu et du peu de réglages, c’est assez dommage de ne pas pouvoir régler la langue de l’interface.

Concernant la prise en main avec la télécommande Freebox, elle se montre assez pratique puisque la navigation se fait avec les flèches, la validation avec le bouton OK, le retour avec le bouton Retour et le choix de la colonne où envoyer le jeton avec les chiffres.

Notez également qu’on peut annuler la dernière action avec le bouton Undo en haut à droite. Pratique si vous avez fait une fausse manipulation et appuyé sur le mauvais bouton. Ou si vous voulez avoir une seconde chance…

On peut jouer contre un joueur physique en se passant la télécommande à tour de rôle ou bien contre l’IA avec neuf niveaux de difficulté. À chaque fois, on peut décider de commencer ou de laisser l’autre (le joueur deux ou l’IA) commencer.

La gratuité du jeu se traduit par quelques publicités plus ou moins grosses apparaissant en fin de partie. Elles ne sont pas trop dérangeantes dans le sens où elles ne sont pas au format vidéo et se quittent très facilement.

À titre indicatif, la version sans publicité justement mise en avant dans ces publicités coûte 0,99 euro. Une somme assez symbolique et vite amortie si vous aimez ce type de jeu.

VERDICT

Voilà un petit jeu à garder sous la main pour s’offrir un petit moment de repos après le boulot ou pour occuper un ou deux bambins qui s’ennuient un peu par temps pluvieux. Il propose différents niveaux de difficulté pour les parties en solo, une fonction d’annulation de la dernière action assez bienvenue et quelques réglages au niveau de l’interface. Seul regret peut-être : si elle n’est pas bien compliquée, dommage que l’interface ne soit pas traduite en français. Pour ceux qui veulent se contenter de la version gratuite, la publicité n’est pas envahissante. Bref, à essayer.