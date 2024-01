Découvrez l’ensemble des nouvelles offres Freebox

À l’occasion du lancement de la Freebox Ultra, Free revoit l’ensemble de ses offres.

Ce 30 janvier, Free a lancé une toute nouvelle gamme d’offres fixes. Voici les quatre abonnements Freebox auxquels vous pourrez souscrire dès aujourd’hui sur le site de Free.

Freebox Ultra

La Freebox Ultra et présentée comme la Freebox ultra-puissante et ultra-généreuse. Toujours sans engagement, elle est proposée à 49,99 €/ mois pendant 1 an puis 59,99 €/mois. Le Server Ultra propose la Fibre 8 Gbit/s en descendant et 8 Gbit/s en montant ainsi que le Wi-Fi 7. La Freebox Ultra propose le Player pop et inclut plus de 280 chaînes avec OQEE by Free et TV by Canal. Elle inclut également Canal+ la chaîne en live, Disney+ Standard avec Pubs, Netflix Standard avec Pubs, Prime Vidéo et Universal+. Mais aussi Cafeyn et Free Ligue 1. Côté téléphonie, l’offre Freebox Ultra inclut les appels en illimité vers les fixes de plus de 110 destinations et les appels en illimité vers les mobiles en France métropolitaine, DOM et de nombreux autres pays. Pour la première fois, les abonnés Freebox Ultra bénéficient aussi des appels vers les mobiles de toute l’Europe. Il est aussi possible de commander le pocket Wi-Fi. Grâce à la Freebox Ultra, vous pourrez bénéficier jusqu’à 4 forfaits Free 5G sans engagement à 9,99 €/mois pendant 1 an puis 15,99 €/mois.

Freebox Ultra essentiel

La Freebox Ultra essentiel est présentée comme la Freebox ultra-puissante. Toujours sans engagement, elle est proposée à 39,99 €/ mois durant 1 an puis 49,99 €/mois. Le Server Ultra propose la Fibre 8 Gbit/s en descendant et 8 Gbit/s en montant ainsi que le Wi-Fi 7. La Freebox Ultra propose le Player pop et inclut plus de 230 chaînes avec OQEE by Free et Free Ligue 1. Côté téléphonie, l’offre Freebox Ultra inclut les appels en illimité vers les fixes de plus de 110 destinations et les appels en illimité vers les mobiles en France métropolitaine, DOM et de nombreux autres pays. Pour la première fois, les abonnés Freebox Ultra bénéficient aussi des appels vers les mobiles de toute l’Europe. Il est aussi possible de commander le pocket Wi-Fi. Grâce à la Freebox Ultra, vous pourrez bénéficier jusqu’à 4 forfaits Free 5G sans engagement à 9,99 €/mois pendant 1 an puis 15,99 €/mois.

Freebox Révolution Light

La Freebox Révolution Light est proposée sans engagement au prix fixe de 29,99 € par mois. L’offre comprend le Server Révolution avec la Fibre 5 Gbit/s en descendant et 600 Mbit/s en montant ainsi que le Wi-Fi 5. Côté Player, on dit au revoir à TV by Canal. Cependant, ce dernier contient toujours 230 chaînes TV incluses, de nombreux replays et OQEE Ciné avec plus de 500 films et séries. Le lecteur Blu-ray et le stockage de 250 Go sont toujours intégrés. Côté téléphonie, les appels en illimité vers les fixes de plus de 110 destinations. Pour les appels vers les mobiles, il faudra désormais payer une option à 2,99 €/mois. Vous aurez accès aux applications Free Ligue 1, OQEE by Free, Espace Abonné Freebox, Freebox Connect et Freebox Files.

Freebox Pop

La Freebox Pop est proposée sans engagement au prix de 29,99 €/mois pendant 1 an puis 39,99 €/mois. L’offre ne change pas et comprend toujours le Server Pop avec la Fibre 5 Gbit/s en descendant et 700 Mbit/s en montant ainsi que le Wi-Fi 6. Côté télévision, on retrouve le Player Pop avec OQEE by Free qui inclut 230 chaînes, des replays et OQEE Ciné avec plus de 500 films et séries. Les appels sont illimités vers les fixes de plus de 110 destinations ainsi que vers les mobiles en France et DOM. La Freebox Pop permet d’accéder à un forfait Free mobile à 9,99 €/mois.

Les offres sont disponibles sur Free.fr ainsi que par téléphone auprès du 1044. Nous avons également pu constater que les bornes sont d’ores et déjà mises à jour puisqu’elles proposent la Freebox Révolution Light, la Freebox Pop ainsi que les deux offres Freebox Ultra et Ultra Essentiel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox