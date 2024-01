Free lance les migrations vers ses offres Freebox Ultra et Ultra Essentiel, il faudra être patient

Les abonnés Freebox qui le souhaitent peuvent désormais passer à la toute nouvelle offre haut de gamme de l’opérateur depuis leur espace abonné.

Les Freebox Ultra et Ultra Essentiel sont désormais disponibles depuis l’espace abonné Freebox pour les clients disposant déjà d’une box de l’opérateur. Malgré une production démarrée en septembre, l’opérateur prévient : il y aura du délai pour les migrations.

Comptez jusqu’à 3 mois, les abonnés seront cependant tenus informés par email par le transporteur lors de l’envoi de leurs équipements.

Comptez cependant des frais de migration de 49€, sauf pour les abonnés Freebox Crystal/V5 et One pour lesquels les frais de migration et envois sont offerts. Vous pouvez choisir d’acquérir le player Pop ou non, ainsi qu’un répéteur WiFi. La livraison se fera au choix par UPS ou par Chronopost.

