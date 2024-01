Free présente un nouvel outil pour les abonnés Freebox Ultra : le pocket WiFi

Un accessoire inattendu est lancé en même temps que le server Freebox ultra.

Avec ce petit appareil, les abonnés choisissant la Freebox Ultra pourront ainsi accéder à une solution 4G de secours avec 200 Go en attendant l’arrivée de leur box, mais ce pocket WiFi ne sera pas rendu une fois la box reçue et pourra être utilisé tout au long de l’abonnement. En effet, cet appareil pourra être embarqué par les abonnés Freebox comme une box 4G à travers la France, en utilisation nomade, pour accéder à un WiFi Free partout dans l’Hexagone avec une enveloppe de 50 Go par mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox