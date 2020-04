Vos meilleures réactions à l’actualité des télécoms : traçage par Orange, Free fait trop de pub ? etc…

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Orange et son application de traçage fait débat

Le gouvernement cherche à développer une application de traçage pour lutter contre la propagation du Covid-19, et Orange a annoncé avoir un prototype prêt dans ses cartons. Cependant, cette solution n’est pas forcément claire pour le grand public, et certains pensent qu’il faudrait d’abord faire des tests, plutôt que d’envisager le traçage. Cependant, les deux pratiques vont de paire et s’inscrivent dans un effort collectif, comme l’explique Francoine.

Free investit de plus en plus Instagram, trop de com tue l’esprit Free ?

L’opérateur de Xavier Niel a lancé sa campagne de communication positive “Les voisins”, mettant en scène des interactions par fenêtre interposée pendant le confinement. Il la diffuse également sur Instagram, en format vertical, et pour certains, cette présence plus forte sur tous les fronts donne l’impression que Free change.

Cependant, d’autres utilisateurs pointent du doigt qu’il s’agit plus d’un changement de l’époque que d’un changement de Free. La présence sur tous les fronts en terme de communication est nécessaire pour une entreprise.

Et puis, n’oublions pas qu’à une époque, il était impossible de zapper sans tomber sur Rodolphe. Free a toujours été présent sur tous les médias, Instagram n’est qu’un nouveau moyen de communiquer.

(la vidéo en question)

Des lignes colombiennes chez Free … ou plutôt chez un arnaqueur

Les phishings chez Free sont souvent réalisés avec des adresses provenant de l’étranger, pour éviter aux arnaqueurs d’être retrouvés facilement. Dans l’un d’entre eux qui annonce à l’abonné qu’il a gagné des “points fidélités”, l’adresse se trouve en Colombie. Le pays, bien connu pour ses problèmes de drogue, a inspiré quelques jeux de mots savoureux de la part d’ostrabird.

Free Mobile est il encore vraiment un jeune opérateur ?

L’UFC-Que-Choisir a publié son palmarès des opérateurs concernant les services mobiles, où Free s’en sort pénalisé par son réseau. Si pour certains, l’opérateur est encore jeune (par rapport aux concurrents), pour d’autres utilisateurs, l’excuse de la jeunesse n’est plus vraiment viable. Un débat intéressant, qui mérite cependant d’être remis en perspective. Qu’en pensez vous ?

Free Mobile propose un smartphone sans services Google, soulevant des questionnements plus généraux

La dernière gamme P40 de Huawei a débarqué dans la boutique en ligne de Free Mobile avec un nouvel accessoire offert. La particularité de ces smartphones est qu’ils ne bénéficient pas des services Google, même s’ils sont sur Android. Ce qui permet à TrEkEx911 de poser une question : si les applis proposées sur le Playstore ne nous intéressent pas forcément, à-t-on vraiment besoin d’utiliser des applications pour tout ?